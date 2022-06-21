РБК: Минэкономразвития подготовил механизм отрицательных ставок по валюте для юридических лиц Фото: Анастасия Осипова

Банки в России смогут фактически применять отрицательные ставки по депозитам в валюте для клиентов-юрлиц по особым правилам, пишет РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный Минэкономразвития.

"Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики. При этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, возникшие из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключенных до вступления закона в силу", — сообщил собеседник издания

Как сообщается, поправки разработаны для "снижения концентрации средств в валюте" в кредитных учреждениях.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что отрицательные ставки по валютным депозитам для физлиц вводить не планируется.

Ранее сайт Kp.ru писал, что Центральный банк опускает ключевую ставку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также сказал, что считает возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%. И некоторые банки тут же заявили, что готовы принимать заявки на оформление ипотеки с госсподдержкой по новой ставке. "Комсомольская правда" разбиралась, что значит новая ставка.