Бывшего мэра Киева заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины Фото: REUTERS

Бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины после призывов признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), сообщает РБК со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

Известно, что 25 февраля 2022 года Черновецкий опубликовал пост в социальных сетях, в котором публично призывал к изменению границ Украины и распространял соответствующие материалы.

Согласно части 1 статьи 110 УК Украины ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

За несколько часов до судьбоносного решения президент провел встречу с Советом безопасности. Обсуждали один единственный вопрос: признавать или нет. Все руководство страны согласилось, что Украина не готова решить проблему Донбасса по-хорошему, поэтому для защиты людей надо заявить о независимости республик.

Непосредственно перед подписанием документов Путин выступил перед гражданами с 40-минутным обращением. Глава страны объяснил, почему принял именно такое решение. По его словам, ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер.