Аналитик Демидов исключил возможность включения мер по российскому газу в седьмом пакете санкций ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Седьмой пакета антироссийских санкций вряд ли пополнится ограничениями по газу, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

- Часть стран, в основном те, которые мало зависят от российских энергоресурсов, будут и далее продвигать повестку введения пошлин на российскую нефть и ограничений на поставку газа, - поделился он мнением с изданием Lenta.ru.

Также аналитик допустил, что с нефтью до конца 2022 года могут ввести пошлины (но в седьмой пакет санкций это вряд ли войдет). Что касается газа, то, по мнению Демидова, решения не будет с высокой долей вероятности.

Ранее телеканал "360" сообщал, что весной этого года британский министр иностранных дел Лиз Трасс выступила с призывом к европейским странам усилить санкции против России. В частности, ограничительные меры она предложила ввести в отношении нефтяного и газового сектора.

Тем временем RT отмечает, что в Бельгии накануне прошли акции протеста, манифестации и забастовки. Причина - подорожание продуктов питания, топлива и значительного роста инфляции в стране при учёте более медленной индексации заработных плат и пособий.