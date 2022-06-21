Что произошло в ночь на 21 июня

LA Times: власти Франции, ФРГ и Италии отказали в оперативных поставках оружия ВСУ Фото: REUTERS

Обозреватель Дойл МакМанус заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы. Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, отметил представитель Кремля.

Ряд российских операторов связи начал взимать плату при подключении sim-карт.

Американский наемник, присоединившийся к Вооруженным силам Украины (ВСУ), рассказал о регулярных случаях дружественного огня в украинской армии. Переписку с ним опубликовал в соцсетях журналист Сет Харп.

Журналисты американской газеты The New York Times проанализировали действия официального Вашингтона, которые Белый дом называет «поддержкой Киева». И пришли к выводу, что предлогом этой поддержки США, по сути дела, вступили в противостояние с Россией.

Гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая 2022 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на некролог в издании его родного города.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о вхождении в состав России в регионе планируется провести осенью 2022 года.

Принадлежащая главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову медаль Нобелевской премии мира была продана на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов.