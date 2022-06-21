Боевые иранские катера приблизились к кораблям ВМС США в Персидском заливе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции приблизились к двум кораблям Военно-морских сил США в Персидском заливе.

Как передает газета Washington Post со ссылкой на источники, боевые катера передвигались на «опасно высокой скорости». Сообщается, что это произошло, когда патрульный корабль ВМС США USS Sirocco вместе с американским высокоскоростным транспортным армейским судном USNS Choctaw County совершали переход в международных водах Персидского залива.

Уточняется, что катера двигались навстречу американским судам и изменили свою траекторию движения, только когда патрульный корабль США издал звуковое предупреждение. Кроме того, говорится о том, что американцы запустили предупредительную сигнальную ракету после того, как катера приблизились примерно на 46 метров к транспортному USNS Choctaw County.

Издание передает, что все это происходило примерно в течение часа.

Как заявил представитель центрального командования Вооруженных сил США Джозеф Буччино, действия Ирана «не соответствуют международным стандартам профессионального или безопасного поведения в море», а также могли привести к боевому столкновению.