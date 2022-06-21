В Китае назвали главные преимущества России в борьбе с санкциями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин заявил, что богатство энергоресурсами и продовольствием является главным козырем России, которое позволяет стране бороться с западными санкциями.

«Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями - это энергия и продовольствие», - заявил специалист в беседе с порталом «Гуаньча».

Полин указал на то, что на сегодняшний день Россия успешно справляется с антироссийскими ограничительными мерами, и на данный момент общие показатели экономики страны «не имеют никаких проблем».

Специалист также отметил, что в то время, когда цены на газ в Европе значительно выросли, Россия сумела нарастить поставки голубого топлива в Европейский союз на 30 процентов даже в условиях санкционных ограничений.