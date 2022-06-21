В Госдуме предложили увеличить сумму субсидии на покупку первой машины Фото: Shutterstock

В Госдуме предложили увеличить субсидии на покупку первого автомобиля. Сегодня россияне могут получить минимум 10% от стоимости покупки, но при условии, что соблюдены ряд условий.

Машина не превышает по стоимости 1,5 миллиона рублей, к тому же, это должен быть первый автомобиль, а у собственника имеются минимум один несовершеннолетний иждивенец.

Размер субсидии по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для жителей Дальнего Востока составляет 25%, а остальных регионов – 10%.

Но так как цены на транспорт очень серьезно выросли, то купить машину в пределах полутора миллионов рублей очень проблематично.

- В этой связи прошу вас оценить целесообразность изменения условий предоставления субсидий, а именно увеличить стоимость транспортных средств, подпадающих под субсидирование, с 1,5 млн до 3 млн рублей, — цитирует RT обращение депутата Госдумы Василий Власов к главе Минпромторга Денису Мантурову

Объем автокредитования в мае 2022 года увеличился на 48% к апрелю и составил 36,7 млрд рублей. Но это на 55% ниже, чем в 2021-м, пишет газета "Известия".

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