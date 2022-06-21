В России разработают сервис шеринга станков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России создадут сервис шеринга станков для отечественных производителей. Данным проектом занимаются акционеры «Трансмашхолдинга» с партнёрами.

Как передают «Ведомости» со ссылкой на главу предприятия Кирилла Липу, особую актуальность подобная услуга приобрела на волне отказов иностранных поставщиков работать с российскими организациями на фоне специальной военной операции на Украине.

«ТМХ совместно со «Станкоремсервисом» и пятью крупнейшими холдингами страны в самых разных отраслях промышленности предложили создать платформу, которая позволит совместно использовать имеющиеся промышленные установки и поддерживать их в работоспособном состоянии», - заявил глава предприятия, отметив, что «в недалеком будущем» установки будут снабжаться расходными материалами и комплектующими.

Липа также сообщил, что «Трансмашхолдинг» уже имеет приложение «Смартфорс», выполняющие подобную функционал. В нем зарегистрированы 2,5 тысячи физических лиц. Как он отметил, агрегатор станет «биржей мощностей», указав на то, что его появление стало актуальнее на фоне санкционных ограничений.