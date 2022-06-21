Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Качиньский ушел в отставку Фото: REUTERS

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил о своем уходе в отставку, указав на то, что это решение приняли премьер-министр и президент страны.

«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», - приводит слова политика агентство РАР.

Ярослав Качиньский, которому 72 года, является вице-премьером, с октября 2020 года. Он отвечает за силовые структуры, а также является председателем Комитета по национальной безопасности и делам обороны.

В период с 2006 по 2007 годы Качиньский занимал пост премьер-министра республики. Президентом Польши был его брат-близнец Лех Качиньский, а после гибели брата в авиакатастрофе в 2010 году Ярослав Качиньский баллотировался на пост главы государства, но занял второе место, проиграв Брониславу Комаровскому.

Партией «Право и справедливость» Ярослав Качиньский руководил еще с 2003 года.