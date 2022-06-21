Обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы Росприроднадзора Митволь заключил досудебное соглашение Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший заместитель главы Росприроднадзора, представляющий на сегодняшний день совет директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олег Митволь, заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом во вторник, 21 июня, заявили в Красноярском краевом суде.

Сообщается, что в суде оставили без каких-либо изменений решение первой инстанции об аресте экс-замглавы Росприроднадзора, которого обвиняют по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса (Мошенничество в особо крупном размере).

«На судебном заседании адвокат Митволя просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена», - говорится в заявлении суда, где также сообщили, что Митволь готов в добровольном порядке возместить нанесенный ущерб.

Председателя совета директоров АО «Красноярский ТИЗИС» задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково по подозрению по делу о хищении 900 млн рублей. Суд Центрального района Красноярска 10 июня принял решение об аресте до 24 июля. По статье «Мошенничество в особо крупном размере» ему грозит до 10 лет тюремного заключения.