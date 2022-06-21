Володин заявил, что правящая верхушка Украины "разбежится" без оружия и наемников НАТО

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что ситуация на Украине стала очередным шоу для правящей верхушки страны, а без поддержки со стороны Североатлантического альянса они разбегутся в течение суток. Таким образом политик прокомментировал заявления украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала ARD заявил, что даже в случае, если поставки западных вооружений Украине прекратятся, Киев продолжит противостоять Москве и будет «воевать лопатами».

«Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь», - написал депутат в своем Telegram-канале.

Володин также указал на то, что правящая верхушка Украины держит свои деньги на счетах в иностранных банках, а их семьи находятся за пределами страны. «Для вас сегодняшняя ситуация на Украине - очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки - впервые в жизни - лопату, то только для того, чтобы попозировать», - заявил он.