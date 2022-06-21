Роскачество выявило минимум нарушений в готовых блюдах онлайн-доставки Фото: Андрей АБРАМОВ

Российская система качества проверила готовые блюда, покупаемые россиянами через сервисы онлайн-доставки. По словам главы Роскачества Максима Протасова, количество нарушений в такой продукции составляет доли процента.

«Мы провели микробиологические исследования и выяснили, портится или нет продукция по пути от производителя, от торговой точки, от дистрибьютора до конечного потребителя. Проблемы обнаружились буквально в единичных случаях – это доли процента», – рассказал он в беседе с ТАСС.

Как показал опрос Роскачества, потребители при заказе в онлайн-доставках опасаются, прежде всего, что им привезут испорченные продукты. Протасов назвал результаты исследования достаточно позитивными. Вместе с тем он сообщил, что к некоторым поставщикам услуг были претензии по срокам доставки, поскольку они не соответствовали заявленным.

По словам главы Роскачества, проведение исследования от момента разработки новых методик до подведения итогов занимает шесть месяцев. Срок проведения повторных исследований составляет месяц-полтора.