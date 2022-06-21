Минфин России предложил три новые льготы при уплате НДФЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ предложило ввести три новые льготы по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как передает РБК, ссылаясь на полученный проект ведомства, в проекте указали на необходимость освободить от налогообложения выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, а также другие компенсационные выплаты при увольнении работника. На сегодняшний день при увольнении налогом не облагаются выплаты только при сокращении или ликвидации компании.

Кроме того, говорится о необходимости расширить возможности социального налогового вычета на оплату медицинских услуг, которые оказаны недееспособным детям без ограничений по возрасту. На данный момент эта льгота распространяется на детей до 18 лет.

В тексте также говорится о предоставлении российским регионам права уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью. На данный момент налог платить не следует при прохождении минимального срока владения, который составляет три года или пять лет, в зависимости от ситуации.