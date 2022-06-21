ФСБ задержала 116 подпольных оружейников в 38 российских регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральной службой безопасности (ФСБ) России совместно с Министерством внутренних дел РФ и Росгвардией задержала 116 подпольных оружейников в 38 российских регионах. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, уточнив, что у оружейников изъяли свыше 380 единиц оружия.

«Пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», - приводит ТАСС сообщение ФСБ.

Отмечается, что из незаконного оборота было изъято 383 единицы огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, а также прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Напомним, днем ранее, 20 июня, появилось сообщение о том, что ФСБ задержала гражданина России, планировавшего теракт в Забайкалье.