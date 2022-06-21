Власти Крыма заявили о возможных жертвах при ударе ВСУ по «Черноморнефтегазу» Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В результате атаки удара украинских войск по буровым платформам предприятия «Черноморнефтегаз» в Крыму пока удалось спасти не всех, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации», – написал Крючков в своем Telegram-канале.

Как писал сайт Kp.ru, утром 20 июня украинские войска нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, были спасены пять человек, трое из них пострадали. Глава региона добавил, что Минобороны РФ проводит спасательную операции с участием патрульных судов и авиации.

«Черноморнефтегаз» был национализирован властями Крыма в марте 2014 года. Предприятие добывает нефть и газ на территории Крыма, а также в акваториях Черного и Азовского морей.