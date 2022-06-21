Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за антироссийских санкций Фото: REUTERS

Мировые рынки ожидает «безумно тяжелое» лето из-за введения Европейским союзом частичного эмбарго на российскую нефть. Об этом пишет издание Business Insider.

Как заявляет аналитик Виктор Катон, единственной надеждой на снижение цен на ресурс может стать «безумно» высокие процентные ставки по кредитам. «Прямым эффектом в ближайшее время станет безумно трудное и безумно напряженное лето», - заявил он.

По его мнению, желание лишить Москву доходов от продажи нефти не получило того эффекта, на который рассчитывал Запад. Как он отметил, все получилось с точностью до наоборот, и на данный момент Россия стала экспортировать еще больше нефти, чем было до начала российской специальной военной операции на Украине. Катон добавил, что за счет этого стоимость энергоресурсов неуклонно растут вверх, а у российской стороны есть дополнительный доход.

Специалисты также указывают на то, что если Москва снизит предложение, когда спрос будет повышаться, то это может привести к еще более высоким ценам на ресурс.