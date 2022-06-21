Рогозин заявил, что у США осталось только четыре российских двигателя РД-181 Фото: пресс-служба NASA

У Соединенных Штатов осталось всего четыре российских двигателя РД-181, которые устанавливаются на ракеты Antares, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У США в результате наших ответных санкций осталось всего четыре двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков грузовых кораблей Cygnus», – написал он своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса напомнил, что Россия в ответ на санкции США прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181. Ракета Antares является штатным средством выведения на орбиту Международной космической станции грузового корабля Cygnus, отметил Рогозин.

Как писал сайт Kp.ru, в марте этого года Роскосмос прекратил поставки российских ракетных двигателей в Соединенные Штаты. По словам Рогозина, решение о прекращении поставок ракетных двигателей производства НПО «Энергомаш» принято в связи с американскими санкциями против России. В первую очередь речь идет о двигателях РД-180, которыми комплектуют ракеты Atlas-5, а также о двигателях РД-181, которые используются в ракетах Antares.