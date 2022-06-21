Глава Еврокомиссии призвала Евросоюз не возвращаться к «грязным» источникам энергии Фото: REUTERS

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-члены Европейского союза не возвращаться к «грязным» источникам энергии после решений о снижении использования ископаемого топлива на фоне энергокризиса из-за введенных антироссийских санкций.

Ранее Германия и Австрия заявили о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, а Нидерланды решили снять ограничения на работу этих электростанций на период с 2022 по 2024 год для понижения риска нехватки голубого топлива.

«Нам нужно быть уверенными, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не отката назад до грязного ископаемого топлива. Это тонкая черта, и до сих пор неясно, повернем ли мы в верном направлении», - заявила глава Еврокомиссии в интервью Financial Times.

Урсула фон дер Ляйен также призвала страны Евросоюза продолжать сосредотачиваться на «масштабных инвестициях в возобновляемые источники энергии», указав, что это хорошо для климата, а также хорошо для энергобезопасности и независимости.

По ее словам, на данный момент Европейский союз предпринимает «экстренные шаги» для того, чтобы предотвратить возможные последствия из-за снижения поставок энергоресурсов из России, в том числе меры по энергосбережению и «приоритизации» в области снабжения предприятий газом.