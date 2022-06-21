Курс доллара 21 июня 2022 снизился до 55 рублей

По информации на 10:30 курс американской валюты составляет 55,1 рублей, курс евро – 57,9 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Курс доллара на Московской бирже упал до 55 рублей. В последний раз подобный уровень отмечался в июне 2015 года, о чем свидетельствуют данные торговой площадки.

По информации на 10:30 курс американской валюты составляет 55,1 рублей, курс евро – 57,9 рублей.

Раннее KP.RU сообщал о снижении курса доллара до 55,5 рублей на 20 июня 2022 года. Евро в тот день момент был около 58,9 рублей.

Также раннее аналитики спрогнозировали рост курса доллара до 80 рублей осенью 2022 года. Это связано с тем, что на российском рынке в новых условиях еще не укрепился импорт. Как только импортные продукты обеспечат спрос на иновалюту, рубль начнет падать. По словам аналитиков, возможны падения доллара до 53, а евро до 55 рублей. К осени доллар должен снова укрепиться и будет составлять в 70-80 рублей.