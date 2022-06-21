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Происшествия21 июня 2022 8:11

Огонь на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перекинулся на скважину

Сенатор от Крыма заявила, что огонь на обстрелянной ВСУ платформе «Черноморнефтегаза» перекинулся на скважину
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что пожар буровой платформе «Черноморнефтегаза», которая ранее подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), не стихает, а огонь уже перекинулся на скважину.

«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», - приводит ее слова РИА «Новости».

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что поисковая операция в Черном море продолжается, отметив, что спасти всех не удалось. «По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации», - заявил он.

Напомним, ранее Украина нанесла удар по буровым платформам, расположенным в Крыму. Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, более 90 человек были эвакуированы с буровых платформ, а трое пострадавших доставлены в больницу. Всего же на вышках находились 109 человек.

Как писал сайт kp.ru, Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что буровые платформы «Черноморнефтегаза» будут восстановлены.