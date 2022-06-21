Огонь на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перекинулся на скважину

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что пожар буровой платформе «Черноморнефтегаза», которая ранее подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), не стихает, а огонь уже перекинулся на скважину.

«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», - приводит ее слова РИА «Новости».

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что поисковая операция в Черном море продолжается, отметив, что спасти всех не удалось. «По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации», - заявил он.

Напомним, ранее Украина нанесла удар по буровым платформам, расположенным в Крыму. Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, более 90 человек были эвакуированы с буровых платформ, а трое пострадавших доставлены в больницу. Всего же на вышках находились 109 человек.

Как писал сайт kp.ru, Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что буровые платформы «Черноморнефтегаза» будут восстановлены.