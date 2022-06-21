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Экономика21 июня 2022 8:24

Глава Минтруда заявил о росте числа безработных в России в июне 2022

Давление на рынок труда оказывают, прежде всего, компании с иностранным участием, отметил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минтруда заявил о росте числа безработных в России

Глава Минтруда заявил о росте числа безработных в России

Фото: ТАСС

В июне этого года в России наблюдается рост числа безработных, ситуация на рынке труда становится напряженной, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. Если мы посмотрим динамику регистрируемой безработицы за период с 1 марта по 1 июня, то количество регистрируемых безработных находилось в коридоре 660-680 тысяч. Уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», – сказал глава Минтруда на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По словам Котякова, давление на рынок труда оказывают, прежде всего, компании с иностранным участием. Вместе с тем он отметил, что меры Минтруда по снижению этого давления дали определенный результат.

Как сообщил глава ведомства, в некоторых случаях компании с иностранных участием прекращают свою деятельность, выплачивают сотрудникам все причисляющиеся выплаты и завершают деятельность. В этом случае Минтруда работает с потерявшими работу гражданами в центре занятости. С марта представители центра занятости начали выезжать на предприятия, в отношении которых поступает информация о возможном сбое деятельности, добавил Котяков.