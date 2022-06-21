Посол ЕС прибыл в МИД России из-за запрета Литвы на транзит товаров в Калининград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава представительства Европейского союза в Москве Маркус Эдерер во вторник, 21 июня, прибыл в Министерство иностранных дел РФ, куда был вызван в связи с ограничениями транзита ряда товаров из российских регионов в Калининградскую область, введенными литовской стороной якобы из-за европейских санкционных ограничений в отношении России.

«Я также обратился с просьбой к российской стороне оставаться спокойными, не обострять ситуацию ни на словах, ни на деле, и разрешить эту ситуацию дипломатическим путем», - заявил дипломат.

Напомним, на прошлой неделе Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров. Губернатор Антон Алиханов заявил, что под запрет подпадает около 50% грузов, отметив также, что таким образом республика грубо нарушила условия ее вступления в Евросоюз, которые предполагают свободный транзит в и из Калининградской области.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала действия Вильнюса враждебными по отношению к Москве.