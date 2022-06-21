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Политика21 июня 2022 8:46

Europa Press: На Украине погиб испанский наемник

Погибшему было 22 года
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Украине погиб испанский наемник

На Украине погиб испанский наемник

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подданный Испании погиб на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях, сообщило Министерство иностранных дел королевства.

По информации Europa Press, погибшему было 22 года, он родом с острова Мальорка. Мужчина погиб в прошлую субботу, 18 июня. Сейчас посольство Испании на Украине занимается вопросом доставки его тела на Родину. Погиб ли испанец во время боевых действий, пока неизвестно.

Напомним, в начале июня наемник из Германии, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб на Украине. Речь идет о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К. по прозвищу «Танк». Мужчина получил ранения при обстреле силами России его части, которая располагалась недалеко от Харькова. Наемник скончался по дороге в госпиталь.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе российский военный журналист Сергей Постнов погиб на Украине.