Канцлер Германии отверг критику Украины в связи с поставками вооружения Фото: REUTERS

Власти Германии поставляют Украине все необходимое вооружение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на критику Киева в связи с медленными поставками оружия.

«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса. Если мы поставляем самые современные системы вооружения, такие как самоходные гаубицы или комплексные зенитные комплексы, солдаты тоже должны быть хорошо обучены, иначе это оружие будет малоэффективным», – заявил политик в интервью Münchner Merkur.

Глава германского правительства отметил, что с поставками вооружения не все так просто, поскольку его нельзя «приобрести у дилеров, как автомобили». Шольц согласился с тем, что ему приходится терпеть критику. Вместе с тем он заявил о невозможности «отклониться от своего уравновешенного курса» в политике.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Германия продолжит поставки тяжелых вооружений Украине.

Как писал сайт kp.ru, Отношения Германии и Польши обострились из-за вопросов по поводу поставок вооружения Украине.