Абитуриенты российских вузов в 2022 году смогут платить за обучение через мобильное приложение

Приложение "Госключ" было запущено еще в августе 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Абитуриенты бакалавриата и специалитета в 2022 году смогут оплатить обучение при помощи приложения «Госключ», о чем сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Благодаря сервису можно также подать согласие на зачисление, записаться на вступительные испытания, отслеживать конкурсную ситуацию и информацию о зачислении.

Приложение "Госключ" было запущено еще в августе 2021 года. Проект по осуществлению электронных подписей реализует Минцифры. Отмечается, что в «Госключе» подпись является собственноручной и одобрена законом, поэтому никто не сможет получить к ней доступ. Сервисом можно будет воспользоваться бесплатно.

Помимо этого, поступающие смогут получать необходимую информацию на портале «Госуслуги» и по заявлениям, поданным очно. Для этого необходимо сообщить об этом желании вузу, предоставить СНИЛС и убедиться, что выполнен вход на портале «Госуслуги».

Напомним, что 20 июня российские вузы начали принимать документы на поступление, приемная компания продлится до 8 мая.

Раннее KP.RU рассказывал об особенностях приемной кампании в вузы в 2022-м году. Подробнее читайте в статье.