Пользователи соцсетей раскритиковали слова Байдена о переходе на "зеленую" энергию

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что у США есть шанс “совершить фундаментальный поворот в сторону возобновляемой энергии”, что вызвало негативную реакцию у американских консерваторов и обычных пользователей соцсетей, передает Fox News.

"Моя мама говорила: из всего паршивого выйдет что-то хорошее, если сильно постараться. У нас есть шанс совершить фундаментальный поворот в сторону возобновляемой энергии, электромобилей и всего остального", - заявил американский лидер.

При этом многие пользователи соцсетей раскритиковали это заявление президента.

"Так значит уничтожение экономики и ухудшение жизни бедных граждан - это для нашего же блага", - отметил Tom Royce.

"Это как будто твой дом охвачен пожаром, а кто-то тебе говорит: "Посмотри на это с оптимистичной стороны. Теперь, когда все твои вещи уничтожены, будет легче переехать", - написал пользователь Robert Kroese.

"Могут ли наши современные электросети и инфраструктура выдержать все эти новые электромобили?" - озадачился вопросом Rod Gray.

Ранее читатели Breitbart раскритиковали Байдена за использование Украины для отвлечения от внутренних проблем США.

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