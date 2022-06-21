Росгвардейцы задержали 12 предполагаемых украинских дезертиров в ЛНР

Росгвардейцы задержали предполагаемых украинских дезертиров в ЛНР Фото: сайт Росгардии

Сотрудники Росгвардии задержали группу украинских военных, предположительно дезертировавших из различных частей Вооруженных сил Украины. Они были задержаны в Луганской народной республике.

«При проведении мероприятий по охране общественного порядка в освобожденных от противника населенных пунктах ЛНР сотрудники полицейского спецназа Росгвардии задержали 12 человек в гражданской одежде, без документов. Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ. Они были доставлены в комендатуру для дальнейшего разбирательства», – сообщается на сайте Росгвардии.

Кроме того, росгвардейцы нашли замаскированную палатку подразделения ВСУ, автомат Калашникова, гранаты Ф-1, ВОГ-25 и мины МОН-50, крупнокалиберный пулемет Владимирова, два гранатомета РПГ-26, двадцать девять осколочных гранат ВОГ-17, восемь противотанковых мин ТМ-62 и сотовый телефон военнослужащего ВСУ.