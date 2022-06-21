Мининформации ДНР сообщило, что свыше 30 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно оценкам ДНР, украинские войска с начала российской военной спецоперации потеряли свыше 30 тысяч человек, заявил замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

"Арестович (советник главы офиса Зеленского - прим. ред.) заявил, что у них за весь период 10 тысяч погибших и 30 тысяч раненых. Все намного хуже. Согласно неофициальным данным наших военных - бойцы ведут свои статистики по направлениям - у противника более 30 тысяч погибших. Это не считая того, что у нас в плену около 10 тысяч. У Украины значительные потери", - сказал Безсонов в эфире программы "Соловьев Live".

По его оценкам, количество раненых украинских военных может доходить до 90 тысяч человек.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июня 2022 года можно прочитать здесь.