Глава ДНР разрешил принимать иностранцев на службу по контракту Фото: REUTERS

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал постановление, разрешающее принимать на службу по контракту иностранных наемников.

Документ опубликован на сайте главы ДНР. В нем сказано, что прохождение службы во внутренних войсках гражданами республики осуществляется как по призыву, так и по контракту, а иностранными гражданами только по контракту.

Первый контракт на прохождение службы заключается на один год. Контракт, срок действия которого заканчивается в период объявления мобилизации, считается продленным на тех же условиях до окончания мобилизации. Кроме того, призванные на службу до мобилизации могут быть уволены в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» или по решению министра внутренних дел.

Также глава МВД может уволить военнослужащего, достигшего предельного возраста нахождения на службе, несмотря на наличие у него контракта, или назначить на должности без соблюдения установленных ограничений.

Постановление, разрешающее принимать на службу по контракту иностранцев, вступило в силу 6 июня этого года

Как писал сайт kp.ru, в феврале в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.