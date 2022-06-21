В Амурской области акцию «Покупайте Амурское» продлили до конца года

Продукты, принимающие участие в акции, на прилавках можно отличить по специальному бренду «Сделано в Амурской области». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области региональную акцию «Покупайте Амурское» продлили до конца года. Акция, направленная на продвижение продукции местных производителей, была объявлена в апреле. Принимающие в ней участие продукты на прилавках можно отличить по специальному бренду «Сделано в Амурской области».

- Мы видим, что акция вызвала интерес и у товаропроизводителей, и у торговых сетей, и, что самое главное, у покупателей, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. - Решили продлить ее до конца года, чтобы закрепить эффект мер, направленных на поддержку местных товаропроизводителей и стабилизацию цен на продукты питания. Планируем уточнить перечень социально-значимых групп товаров, цены на которые зафиксированы. Кроме этого, с амурскими производителями прорабатываем вопрос брендирования продукции логотипами акции.

Объявленная региональными властями акция оказывает поддержку амурским предприятиям и помогает обеспечить покупателей качественными товарами местного производства. Кроме того, между правительством Приамурья и торговыми сетями действует соглашение об установлении предельной стоимости на 46 позиций социально значимых продуктов питания. В этот список вошли мясная и молочная продукция амурского производства, яйца, крупы, соевое масло и овощи.

Продукция с брендом «Сделано в Амурской области» сейчас продается в 327 магазинах и супермаркетах, работающих в 23 муниципалитетах Приамурья. Интерес к ней растет, все больше производителей продуктов питания и торговых сетей стремятся стать ее участниками. Региональные Минсельхоз и министерство экономического развития и внешних связей помогают продвигать акцию по всему региону. В частности, продукты с брендом «Сделано в Амурской области» будут широко представлены на ярмарках местных товаропроизводителей, которые пройдут в муниципалитетах этим летом.