Девять украинских резервистов сдались в плен в пригороде Северодонецка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девять украинских резервистов приняли решение сложить оружие и сдаться, не оказывая сопротивления, под Сиротино в пригороде Северодонецка.

Как передает РИА Новости, по словам пленных, их мобилизовали в мае текущего года в воинскую часть номер 3035, которая до 2014 года была расквартирована в Луганске, а позже - в Харькове.

Уточняется, что среди сдавшихся трое из Северодонецка и Рубежного, есть один контрактник, а также присутствуют жители Тернополя, Львова, Винницы и Харьковской области.

Напомним, 15 июня Daily Telegraph заявила о двух наемниках из Соединенных Штатах, попавших в плен под Харьковом. Позже воюющий на стороне Вооруженных сил Украины наемник из США рассказал журналистам телеканала СNN подробности пленения на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хьюна. Как писал сайт kp.ru, gресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пленные американские наемники на Украине не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции.