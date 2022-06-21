Видео с жалобами украинских военных опубликовал глава Чечни Кадыров

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, на котором военные Вооруженных сил Украины "морально сдались", жалуются на командование и грозятся уйти со службы.

"Очередная группа боевиков оккупационных украинских войск морально сдалась и записала видеообращение к Зеленскому. Эти парни, находящиеся в городе Северск в ДНР, увидели карту наступления российских войск и поняли, что кольцо может замкнуться прямо на них. В обращении они заявили, что "держат оборону в самой горячей точке", - написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

Также он добавил, что украинские военные также попросили провести ротацию своих сил и пожаловались на командование. В случае неисполнения требований, они грозятся бросить боевой пост, добавил Кадыров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июня 2022 года можно прочитать здесь.