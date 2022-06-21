Посол ЕС в России призвал решить вопрос транзита в Калининград дипломатическим путем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер на беседе в Министерстве иностранных дел РФ призвал российскую сторону не обострять ситуацию с транзитом в Калининградскую область через Литву и решить данный вопрос дипломатическим путем.

Напомним, сегодня, 21 июня, европейского дипломата пригласили в российское внешнеполитическое ведомства. Все произошло после того, как на прошлой неделе Литва сообщила Калининградской области о прекращении транзита санкционных товаров. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что под запрет подпадает примерно 50 процентов всех грузов, указав также на то, что таким образом республика грубо нарушила условия ее вступления в Европейский союз, которые предполагают свободный транзит в и из Калининградской области.