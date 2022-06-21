Патрушев заявил, что США сделали ставку на противостояние с Россией и отвели особую роль Украине

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США решили не вести с Россией конструктивный диалог по стратегической стабильности, а сделали ставку на военно-политическое противостояние, отведя в этом особую роль Киеву, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам нацбезопасности на Северо-Западе России.

Он подчеркнул, что США и их союзники целенаправленно занимались разрушением архитектуры международной безопасности, выйдя из договоров по ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности, по открытом небу. Также ими были отвергнуты российские предложения о заключении Договора о европейской безопасности, согласно которому страны не могут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.

"Можно сделать вывод, что США, отказавшись от ведения с Россией конструктивного диалога в сфере стратегической стабильности, сделали ставку на военно-политическое противостояние с Россией. Главную роль в этом противостоянии англосаксы отвели Украине", - подытожил Патрушев.

Ранее Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине. Секретарь Совета безопасности уверен, что все поставленные президентом цели будут выполнены.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июня 2022 года можно прочитать здесь.