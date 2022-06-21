Посол Италии в Москве посетил МИД России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче во вторник, 21 июня, посетил Министерство иностранных дел РФ.

Как передает ТАСС, дипломат проследовал в здание российского внешнеполитического ведомства, а позже покинул его без комментариев для прессы. Сообщается, что посол провел в здании министерства, расположенного, на Смоленской площади чуть менее часа.

Напомним, сегодня, 21 июня, в российское внешнеполитическое ведомства пригласили посла Европейского союза в Москве Маркуса Эдерера. Как писал сайт kp.ru, все произошло после того, как на прошлой неделе Литва заявила Калининградской области о прекращении транзита санкционных товаров. Губернатор области Антон Алиханов сообщил, что под запрет подпадает примерно 50 процентов всех грузов, добавив, что таким образом республика грубо нарушила условия ее вступления в Европейский союз, которые предполагают свободный транзит в и из Калининградской области.