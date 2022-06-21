Песков заявил, что Украина не пыталась возобновить переговоры после визита европейских лидеров в Киеве

Песков заявил, что Украина не пыталась возобновить переговоры после визита европейских лидеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не пыталась возобновить переговоры с Россией после того, как на прошлой неделе Киев посетили европейские лидеры.

«Нет, не было», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о том, были ли попытки со стороны Украины возобновить переговоры после визита европейских лидеров в Киев.

Напомним, в минувший четверг, 16 июня, помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что на сегодняшний день делегации России и Украины периодически созваниваются, однако, как он отметил, Киев не намерен вести переговоры в прежнем ключе. Позже глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев может возобновить переговоры об условиях мирного соглашения с Москвой в конце августа этого года.