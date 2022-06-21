Путин заявил, что российские войска начали получать комплексы С-500 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Вооруженные силы России начали поступать не имеющие аналогов зенитные ракетные комплексы С-500, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы ПВО и ПРО С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце этого года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», – сказал глава государства.

Российский лидер заявил о необходимости гораздо шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, а также беспилотные летательные аппараты. Кроме того, президент отметил, что нужно активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах, то есть лазерное, электромагнитное и другое оружие.

Как писал сайт Kp.ru, в конце апреля концерн «Алмаз-Антей» сообщил о запуске комплекса С-500 в серийное производство.

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