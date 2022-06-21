Песков не исключил применение смертной казни в отношении задержанных наемников из США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что в отношении взятых в плен российскими войсками наемников из Соединенных Штатов могут применить смертную казнь.

Как отметил представитель Кремля, «на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции никоим образом», а их «преступления должны быть расследованы, они должны быть преданы суду».

Отвечая на уточняющий вопрос, грозит ли американцам. попавшим в плен, смертная казнь, пресс-секретарь российского лидера заявил, что «мы не можем ничего исключать, потому что это решение суда, и никогда это не комментируем и тем более мы не имеем права вмешиваться в решение суда».

Напомним, 15 июня Daily Telegraph заявила о двух наемниках из США, которые попалив плен под Харьковом. Позже воюющий на стороне Вооруженных сил Украины наемник из США рассказал журналистам телеканала СNN подробности пленения на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хьюна.