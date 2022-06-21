Жена арестованной в России за наркотики баскетболистки Грайнер заявила, что не доверяет властям США

Бриттни Грайнер, фото: ФТС России

Жена арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер Шерелл Грайнер подвергла критике правительство США и заявила, что больше не доверяет ему.

В минувшую субботу Шерелл Грайнер пыталась дозвониться жене, что было сделано впервые после получения одобрения российского правительства. Звонок запланировали за две недели, но он не состоялся, поскольку в субботу у нужного телефона в посольстве не оказалось работника, который мог бы соединить баскетболистку с ее супругой. В понедельник от адвокатов Шерелл была получена информация, что Бриттни также хотела позвонить 11 раз в течение нескольких часов.

"Я нахожу это неприемлемым, в настоящее время у меня нет доверия к нашему правительству", - цитирует Шерелл Грайнер Ассошиэйтед Пресс.

Напомним, в феврале 2022 года прибывшую рейсом из Нью-Йорка Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево за наличие в ручной клади "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом.В ходе экспертизы выявили, что жидкость является "гашишным маслом". Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, теперь спортсменке грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили срок ареста для баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. Американская спортсменка, которую обвиняют в контрабанде наркотиков, пробудет в следственном изоляторе до 18 июня.