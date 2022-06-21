Первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце текущего года.

«Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», - заявил глава государства во вторник, 21 июня, на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Как писал сайт kp.ru, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» является самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Напомним, 20 апреля этого года Министерства обороны РФ заявило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск состоялся на космодроме «Плесецк». В военном ведомстве сообщили, что задачи запуска были выполнены в полном объеме, а расчетные характеристики были подтверждены на всех этапах полета.