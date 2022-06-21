МИД Эстонии заявил о нарушении воздушного пространства страны российским вертолетом Фото: REUTERS

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии, заявляет Министерство иностранных дел прибалтийской республики. В связи с этим ведомство выразило протест послу России в Таллине Владимиру Липаеву.

«Сегодня, 21 июня, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты о нарушении эстонской воздушной границы 18 июня. Нарушение границы произошло возле пограничного пункта Койдула на юго-востоке Эстонии, где вертолет из России без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии», – сказано на сайте эстонского МИД.

В ведомстве назвали инцидент «крайне серьезным» и предупредили, что он вызовет дополнительную напряженность между странами.

Как писал сайт kp.ru, в конце января МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за «нарушения воздушных границ».