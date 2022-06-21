Песков назвал слухи про бизнес окружения Путина “очередной информационной стряпней”

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новое "расследование" о группе, зарабатывающей деньги для президента, очередной "стряпней" и подчеркнул, что Владимир Путин не имеет к этому никакого отношения.

"Очередная стряпня, я уж не знаю, привели они в этом материале, потому что это и правда какая-то некая группа исследователей, они действительно присылали нам запросы, мы им дали ответ, что это все ерунда, и, разумеется, президент России к этому всему не имеет никакого отношения, похоже на очередную просто стряпню информационную", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос об очередном расследовании издания "Медуза"*, где рассказывается о кооперативе, который якобы зарабатывает деньги для Владимира Путина.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия больше никогда не будет доверять Западу. Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, отметил он.

Также ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что задержанные на Украине американские наемники участвовали в обстрелах российских военных. Официальный представитель Кремля не считает попавших в плен на Украине американцев военнослужащими ВСУ.

* СМИ, выполняющее функции иноагента