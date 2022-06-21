МИД России потребовал немедленного восстановления транзита в Калининградскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России выразил главе представительства Евросоюза Маркусу Эдереру протест в связи с запретом Литвой транзита товаров в Калининградскую область. Ведомство требует восстановить транзит.

«Представителю Евросоюза заявлен решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации…Потребовали незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита, иначе последуют ответные меры», – сказано на сайте МИД РФ.

Ведомство указало послу ЕС на недопустимость подобных действий Вильнюса. Как заявили в российском МИД, они нарушают юридические и политические обязательства Евросоюза и ведут к эскалации напряженности.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров. Глава региона Антон Алиханов заявил, что под запрет подпадает около 50% грузов, отметив также, что таким образом республика грубо нарушила условия ее вступления в Евросоюз, которые предполагают свободный транзит в и из Калининградской области