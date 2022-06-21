В МИД Британии пообещали вводить новые санкции против России до вывода войск с Украины Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, выступая в Палате общин британского парламента во вторник, 21 июня, заявила, что Лондон будет вводить новые санкционные ограничения в отношении Москвы до тех пор, пока российская сторона сама не выведет свои войска с Украины.

«Мы продолжим вводить санкции и отказываться от импорта товаров из РФ до тех пор, пока Россия полностью не выведет свои войска с Украины», - заявила глава британского военного ведомства, отметив, что Лондон продолжит поставлять Киеву оружие, а также поддерживать украинские попытки «вытеснить Россию со своей территории».

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон продолжит активно поддерживать Киев даже несмотря на то, что в мире появляется усталость от украинского конфликта. Такое заявление глава британского правительства сделал по возвращении из Украины.