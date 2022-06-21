Еврокомиссар по энергетике Симсон заявила, что риска для Евросоюза в плане снабжения газом нет Фото: REUTERS

Немедленного риска для Евросоюза в плане снабжения газом нет, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в соцсетях.

"Немедленного риска для нашей надежности снабжения нет", - отметила она, комментируя ситуацию в газовом вопросе.

Также Симсон добавила, что в случае необходимости ЕС справится с ним “в духе солидарности”.

Кроме этого, она отметила, что "уже с прошлого года мы усиленно работаем над повышением готовности к перебоям с подачей газа - в частности. к самым серьезным сценариям".

Ранее политический обозреватель перечислил проблемы, которые ждут ЕС после отказа от российского газа. Каждый из возможных вариантов развития событий ударит по европейским потребителям, отметил он.

Также ранее аналитик перечислил проблемы ЕС после быстрого отказа от российского газа. Если решить эту проблему в спешном режиме, то Евросоюз совсем скоро столкнется с ростом цен на все, считает эксперт.