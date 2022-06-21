Под Екатеринбургом лось сорвался со скалы и погиб

Несчастное животное погибло Фото: Архив "КП"

Под городом Каменск-Уральский Свердловской области на скале «Три брата» произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб лось. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Животное сорвалось со скалы, ударилось о камни и упало в водоем. Спасти лося не удалось.

Очевидцы рассказывают, что животное погибло не сразу. Оно около 15 минут барахталось в воде, после чего не смогло выбраться на берег и утонуло в реке Исеть, которая протекает недалеко от города. Трагический инцидент произошел в районе санатория «Каменный пояс».

На днях жителей Свердловской области шокировало известие о том, что злоумышленники расстреляли в поселке Ключевск семью лебедей. Неравнодушные местные жители написали заявление в полицию.

После этого к ситуации подключился губернатор региона Евгений Куйвашев, который взял ситуацию под личный контроль.

Также за помощью к стражам порядка регулярно обращаются уральские волонтеры с жалобами на хозяев собак, которые становятся жертвами жестокого обращения.