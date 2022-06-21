Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня 2022 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду - 22 июня - примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Двадцать второго июня по случаю 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в очередной раз принял участие в шествии “Бессмертного Полка”. Российский лидер принял участие в акции, которая проходила в Москве и пронес фото своего отца Владимира Спиридоновича Путина, который был тяжело ранен в ноябре 1941 года, защищая Невский пятачок под Ленинградом.

Также ранее Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках" в честь возвращения Крыма. Российский лидер провел параллели между Крымом и Донбассом.