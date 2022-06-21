Песков рассказал о юридическом казусе в вопросе присоединения Южной Осетии к России

Песков назвал юридическим казусом формулировку вопроса о присоединении Южной Осетии к России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал юридическим казусом формулировку вопроса об объединении Южной Осетии с Россией. О необходимости разобраться в этом вопросе он заявил во вторник 21 июня.

Песков подчеркнул, что Россия не может с кем-то объединиться, потому формулировка не может считаться корректной.

«Мы же говорили, что там постановка вопроса — «об объединении», вот так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Поэтому, наверное, нужно разбираться в этом направлении. То есть не может же Россия с кем-то объединиться», - цитирует пресс-секретаря российского президента РИА Новости.

Песков подчеркнул, что устранить юридический казус должны в Южной Осетии.

«Скорее, наши коллеги должны сами определиться и разобраться», - добавил он.

Напомним, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум по присоединению к России на 17 июля 2022, назвав объединение с Россией стратегической целью республики.

Позднее избранный президентом Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа своего предшественника Бибилова о референдуме по присоединению к России до консультации с Москвой.