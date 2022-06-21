В Минпросвещении пообещали не выгонять школьников зимой на мороз для поднятия флага

Министр просвещения РФ Кравцов прокомментировал стандарты церемонии поднятия государственного флага в школах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В холодное время года российских школьников не будут выгонять на мороз для участия в церемонии поднятия флага. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя во вторник 21 июня введение стандарта проведения церемонии поднятия флага в школах.

По словам министра, у школ остается свобода в определении состава участников церемонии. Предполагается, что это будут школьники, добившиеся лучших показателей в учебе, спорте, творчестве или других сферах. Кравцов также отметил, что школы должны избегать формализма в этой процедуре, все должно проходить с глубоким пониманием участниками церемонии значимости государственных символов.

«Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз, или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики», - рассказал министр в интервью РИА Новости.

Напомним, министр просвещения России Сергей Кравцов подписал документ о стандарте проведения церемонии по поднятию российского флага и исполнения национального гимна.

Каждая учебная неделя с 1 сентября 2022 года в школах России будет начинаться с исполнения российского гимна и поднятия государственного флага.