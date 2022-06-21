"Хорошо тому, кто в своем дому": Путин сообщил, что 65% россиян хотели бы улучшить жилищные условия

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России предстоит сделать много работы по улучшению жилищных условий граждан. Об этом 21 июня 2022 года заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета в режиме видеоконференции.

“Недаром еще наши предки говорили: хорошо тому, кто в своем дому. Согласно опросам, свыше 65% россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия. И вы знаете, что этому вопросу мы уделяем постоянное внимание”, - сказал Путин.

Также президент добавил, что в 2021-м году, в сложных условиях пандемии, российские строители “сработали без всякого преувеличения ударно”. Так, было введено в эксплуатацию свыше 92 млн квадратных метров жилья.

Также Путин что Россия сейчас проходит через новую череду испытаний. Российский лидер подчеркнул, что страна всегда шла через какие-то испытания.